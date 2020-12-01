Adana'da kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği 5 aracı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 910 paket sigara, 950 puro, 16 cep telefonu ve 62 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.