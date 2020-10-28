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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:49:55 -
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da, kaçak olduğu tespit edilen alkol ve tütün ürünleri ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Mısır Çarşısı'ndaki 2 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde kaçak olduğu tespit edilen 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket sigara, 3 bin 300 doldurulmuş makaron, 4 bin 80 sigara filtresi, 952 puro ve 40 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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