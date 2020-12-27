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Aktüel Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:06:41 -
Adana'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki bulunduğunu belirlediği merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet ve Köklüce ile Seyhan ilçesi Kocavezir mahallelerindeki üç adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte 1420 litre ve 110 şişe ile kaçak 105 şişe içki ve 430 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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