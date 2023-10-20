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Yerel Adana'da kaçak 4 milyon 60 bin makaron ele geçirildi!
Yerel

Adana'da kaçak 4 milyon 60 bin makaron ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 10:48:00 -
Adana'da kaçak 4 milyon 60 bin makaron ele geçirildi!

Adana'da kaçak 4 milyon 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 4 milyon 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki kamyoneti durdurup aradı.

Araçlarda 1 milyon 620 bini tütün doldurulmuş kaçak 4 milyon 60 bin makaron bulundu, 2 sürücü gözaltına alındı.

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