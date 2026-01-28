Adana’da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Bir fabrikadaki işçileri taşıyan A.C. yönetimindeki minibüs, Kozan-Ceyhan yolunun Hacılar mevkisinde devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.