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Gündem Adana'da hareketli gece
Gündem

Adana'da hareketli gece

Adana’da, sokak ortasında tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 04:31:00 -
Adana'da hareketli gece

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde devriye gezen polis ekipleri, sokağın içerisinde bazı kişilerin pompalı tüfek, tabanca ve kalaşnikofla hedef gözetmeden ateş ettiğini gördü.

Bunun üzerine polis ekipleri şüpheli şahısları kovalamaya başladı. Şüpheliler polisten kaçtıkları sırada kullandıkları silahları yere attı.

Şüpheliler ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgeyi abluka altına alan polis evlerin bahçelerinde çatılarında şüpheli şahısları arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmalarında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, şüphelilerin kullandığı 2 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ile 1 adet kalaşnikofu ele geçirdi.

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