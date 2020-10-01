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Aktüel Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını iş yerinde öldüren zanlı intihara kalkıştı
Aktüel

Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını iş yerinde öldüren zanlı intihara kalkıştı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:55:34 -
Adana'da hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını iş yerinde öldüren zanlı intihara kalkıştı

ADANA (AA) - Adana'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran market çalışanı kadını iş yerinde tabancayla öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki markette çalışan bir çocuk annesi Tuğba Keleş (35), daha önce kendisine rahatsızlık verdiği ve tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Erdoğan K'nin (46) tabancalı saldırısına uğradı.

Keleş'i ağır yaralayan zanlı, daha sonra olayda kullandığı tabancayla kendisine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla iki yaralı Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Tuğba Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen Erdoğan K. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

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