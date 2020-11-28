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Aktüel Adana'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 00:44:56 -
Adana'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 4 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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