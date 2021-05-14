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Dünya Adana’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Dünya

Adana’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Merkez Seyhan ilçesinde yer alan Sabancı Merkez Camii’nde bir araya gelen yüzlerce Adanalı, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:24:00 -
Adana’da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Çatısı altında 50’ye yakın STK’yı barındıran Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM), yüzlerce kişinin katılımıyla Kudüs’e destek etkinliği düzenledi.

Cuma namazı sonrasında camii avlusunda toplanan yüzlerce Kudüs sevdalısı, sık sık tekbirler getirerek Siyonist işgal rejimini lanetledi.

Sunuculuğunu İTTİHADUL ULEMA üyesi Orhan Erkuş’un yaptığı etkinlikte, Filistinli Hafız Hüssam en-Neffar Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. ASİM Başkanı Mahmut Eraslan ise önemli açıklamalar yaptı.

Siyonistlerin bir yıl içerisinde 4 kez erken seçim yapmak zorunda kaldığını anımsatan Eraslan, işgal rejiminin seçimler öncesinde kendilerince güç elde etmek için saldırı düzenlediklerini belirtti.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların güçleri nispetinde zulme karşı tepki verdiğini vurgulayan Eraslan, Adana’daki STK’lar olarak vahdet ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

Eraslan, “İşgal rejimi sadece güçten anlar. Bu gücü sadece askeri olarak düşünmemek gerekir. Ekonomik güç, askeri gücün önüne geçmiştir. Siyonistlerin hakimiyetinde bulunan tüm malların boykot edilmesi çağrımızı yeniliyoruz. Devletimiz, yerli ürünleri ve satıcılarını desteklemelidir. Ayrıca Filistin hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliği yapılmalıdır.” dedi.

Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ise yaptığı duanın ardından Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Adanalılar gıyabi cenaze namazı sonrasında tekbirler getirerek etkinlik alanından ayrıldı.

Etkinlikte HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir, parti üye ve gönüllüleriyle birlikte hazır bulundu. 

 

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