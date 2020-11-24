  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:23:08 -
Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski askeri okul öğrencisi sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K.Ç. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Deniz Harp Okulu öğrencisiyken FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, M.K.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K.Ç. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini öne sürdü.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan M.K.Ç, "Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Telefonuma ByLock yüklemedim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.K.Ç'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım iş..
O yaver de FETÖ'cü çıktı!
Gündem

O yaver de FETÖ'cü çıktı!

Emir astsubayı M.K. FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümg. Ali Serin’in, önceki emir astsubayı ..
Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil
Gündem

Cemil Çiçek’ten Bülent Arınç açıklaması: Doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kavala ve Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik sözlerini eleştiren Cumhurbaş..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay