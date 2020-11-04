Adana'da FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski komiser yardımcısı hakkında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün "mahrem imam"larından aldığı öne sürülen ve meslekten ihraç edilen tutuklu O.C. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

O.C. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, O.C'nin, komiser yardımcılığı sınavını kazanan örgüt üyesi diğer kişilerle aynı yerde bulunduğunun HTS kayıtlarına göre belirlendiği, gerçek başarısının üzerinde performans gösterdiği sınavı kazanıp terfi ettiği belirtildi.

O.C'nin yeni görevinde, vazife yollukları, maaş farkları ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle bilirkişi raporuna göre kamuyu 9 bin 397 lira zarara uğrattığı aktarılan iddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede yer alan ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu O.C'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.