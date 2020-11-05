  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da FETÖ sanığının cezasına "etkin pişmanlık" indirimi uygulandı
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığının cezasına "etkin pişmanlık" indirimi uygulandı

Eski GATA öğrencisinin cezası 7 yıl 6 aydan 1 yıl 6 ay 22 güne indirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:35:53 -
Adana'da FETÖ sanığının cezasına "etkin pişmanlık" indirimi uygulandı

ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) öğrencisi sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.E.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Ankara'da sabit-ankesörlü telefon hattından ardışık arama yöntemiyle arandığını, GATA'da eğitime başladıktan sonra FETÖ'nün "mahrem imamı" ile irtibatının sürdüğünü belirterek, Y.E.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.E.Y. savunmasında, "Tüm bildiklerimi hem emniyet aşamasında hem de mahkeme aşamalarında samimi bir şekilde anlattım. İfadem ve teşhislerim geçerlidir. Ayrıntılı savunmam dosya kapsamında mevcuttur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği Y.E.Y'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı
Dünya

Türk polisi paketleyip teslim etti! Avusturya da teröristi sokağa saldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 4 kişinin ölümüne yol açan teröristin 2018 yılında Türk polisi tarafından paketlenip Avusturya'ya teslim ed..
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.
Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı
Dünya

Güney Çin Denizi'nde savaş alarmı

Tayvan hükümeti, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) gerçekleştireceği muhtemel bir hava saldırısında kullanılacak 117 bin sığınağa ilişkin ç..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay