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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı eski dernek başkanına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı eski dernek başkanına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:38:29 -
Adana'da FETÖ sanığı eski dernek başkanına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan derneğin eski başkanı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan H.B. gelmedi, salonda sanık avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullandığını, örgütte "abla" konumunda faaliyet yürüterek "himmet" adı altında para topladığını ve sohbet toplantıları düzenlediğini, KHK ile kapatılan yurtta ve dernekte yöneticilik yaptığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.B'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığa uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

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