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Aktüel Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin istinaf kararıyla yeniden yargılandığı dava
Aktüel

Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin istinaf kararıyla yeniden yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:05:29 -
Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin istinaf kararıyla yeniden yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık E.Y, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben dijital materyallerime ilişkin bilirkişi raporu alınması yönünde dilekçe verdim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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