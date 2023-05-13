  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Adana'da feci kaza! Oysa arabayı tamir edecekti...
Yaşam

Adana'da feci kaza! Oysa arabayı tamir edecekti...

Yeniakit Publisher
2023-05-13 15:21:00 -

21 yaşındaki genç, tamir etmeye çalıştığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana’da bir oto tamircisinde çalışan 21 yaşındaki genç, tamir etmeye çalıştığı hafif ticari aracın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanede çalışan 21 yaşındaki Aykut Bilen, tamir için iş yerine gelen hafif ticari aracın ön kısmını krikoyla kaldırıp altına girdi.

Daha sonra altına girdiği aracı tamir etmeye başladığı anda krikonun kayması sonucu Bilen aracın altında sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aracın altından çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aykut Bilen’in cenazesi toprağa verildi.

Mantar toplamaya gittiler gördüklerine inanamadılar
Mantar toplamaya gittiler gördüklerine inanamadılar

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mantar toplamaya gittiler gördüklerine inanamadılar

Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu
Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Yaşam

Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Hobi olarak başladı işin ustası oldu
Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Yaşam

Hobi olarak başladı işin ustası oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23