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Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 02:26:00 -
Adana'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece yarısı Kozan-İmamoğlu Karayolu Deliçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ziya Tokcan (66) yönetimindeki 01 VA 172 plakalı traktör ile Ali Ocak (48) idaresindeki 44 FE 868 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim G. (13), Ahmet Mulla T. (18), Ahmet T. (24), Itır K. (22), Musa G. (16), Neslihan Y. (40), Tufan Y. (14) ve Türkan G. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Ziya Tokcan, hayati tehlikesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

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