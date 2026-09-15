Adana’da feci can kaybı! Üst geçitten yola düşen genç minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti!
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Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda sabah saatlerinde meydana gelen feci olayda, 33 yaşındaki Mert Dalkılıç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yaya üst geçidinden caddeye düştü. Talihsiz genç, o esnada yoldan geçmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Dalkılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Adana'da yaya üst geçidinden düşen 33 yaşındaki Mert Dalkılıç, yoldan geçen bir minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
DÜŞER DÜŞMEZ MİNİBÜS ÇARPTI
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç (33), bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç’a çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.