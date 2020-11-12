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Aktüel Adana'da evi yanan Suriyeli ailenin bireyleri gözyaşı döktü
Aktüel

Adana'da evi yanan Suriyeli ailenin bireyleri gözyaşı döktü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:56:09 -
Adana'da evi yanan Suriyeli ailenin bireyleri gözyaşı döktü

ADANA (AA) - Adana'da yangında evleri kullanılamaz hale gelen Suriyeli ailenin fertleri gözyaşı döktü.

Merkez Sarıçam ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, Suriyeli ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyeye ekibi, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü.

İnşaat ustası olarak çalışan Suriyeli Ahmed Armali, eşi ve 5 çocuğu, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini görünce gözyaşı döktü.

Komşuları, aileyi teskin etmeye çalıştı.

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