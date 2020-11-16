  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da engelli kişiye çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü polise teslim oldu
Aktüel

Adana'da engelli kişiye çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü polise teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:11:54 -
Adana'da engelli kişiye çarparak ölümüne yol açan tır sürücüsü polise teslim oldu

ADANA (AA) - Adana'da dün tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelli kişiye tırla çarparak ölümüne neden olan sürücü polise teslim oldu.

Dünkü kazanın ardından kaçan tır sürücüsü Y.B. Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine geldi.

Teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün Hüseyin Karlılar (46), tekerlekli sandalyesiyle Tapantepe yolu Büyükdikili kavşağında yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tırın çarpması sonucu kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Dünya

Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ı..
Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası
Ekonomi

Alman Deutsche Bank'tan dikkat çeken dolar/TL iddiası

Alman Deutsche Bank yayımladığı yeni raporunda Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapması durumkunda Türk lirasının dolar karşısında ralli yap..
Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'
Dünya

Beasley dünya liderlerini uyardı! '2021'de korkunç boyutta olacak'

Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada koronavirüs salgınıyla uğraşılırken birkaç ay içinde önlem alınmazsa korkunç boyuttaki ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay