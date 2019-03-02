Adana'da dev uyuşturucu operasyonu! 26 tutuklama Adana'da Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 39 şüpheliden 26 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik 27 Şubat günü operasyon düzenledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele(TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 600 polisin katılımıyla şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Bazı evlere kapıları koç başlarıyla kırarak giren polis, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Kadınlarının birinin kucağında bebeği ile emniyete götütüldüğü operasyonda uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildi.



Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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