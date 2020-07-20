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Aktüel

Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 19:51:04 -
Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Berfin Gök idaresindeki 01 ADE 463 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyeri aşıp dere yatağına devrildi.

Kazayı görenler, yaralanan Gök'ü otomobilden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüsüyü bir özel hastahaneye kaldırdı.

Kaza yerine gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü.

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