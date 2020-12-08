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Aktüel Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi daha yakalandı
Aktüel

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:01:54 -
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi daha yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir kişi daha yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar nedeniyle eylem yapacağı değerlendirilen 5 şüphelinin Adana Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, şüphelilerden İ.G'nin evine düzenlenen operasyonda, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Y.B. (29) adlı kadın da yakalandı. Zanlı İ.G'nin ağabeyi İ.G'nin "dini nikahlı eşi" olduğunu iddia ettiği kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Polis, dün şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 7 şüphelinin evlerine operasyon düzenlemiş, 4 zanlıyı gözaltına almıştı.

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