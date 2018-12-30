Adana'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DAEŞ terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Talimat doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise dijital materyaller, 1 adet tüfek, 11 adet fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Firari şüpheliler aranıyor

Ele geçirilen malzemeler arasında, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu gösteren kimlik kartlarının da olduğu öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan bazı şüphelilerin ise Suriye’de DAEŞ adına faaliyet gösterdiği iddia edildi. Yakalanan zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor