THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Adana’da çocukların kavgasına büyükler katıldı ortalık karıştı

Sokakta oynayan çocukların kavgasına büyüklerde katılınca polis kavgaya biber gazlı müdahale etti.

21 Ağustos 2018 Salı 17:42
Adana’da çocukların kavgasına büyükler katıldı ortalık karıştı

Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların kavga ettiğini gören büyüklerde sokağa çıkıp bir biriyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar olayı polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmak istedi ancak buna rağmen taraflar kavga etmeye devam edince polis takviye ekip çağırdı. Kavga edenlere biber gazıyla müdahale eden polis tarafların ayrılması için havaya da ateş etti.

Takviye ekibin gelmesiyle kavgayı önleyen polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:42
  1. adana
  2. kavga
  3. polis
  4. çocuk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da deprem!
    1. Trabzon'da deprem!
    2. Rusya'dan ABD'ye yaptırım cevabı:..
    3. Kestikleri kurbanda tüberküloz..
    4. First Lady Melania’den Trump’a tokat..
    5. Tarihe geçti! Ronaldo'nun ilk maçını..
    6. Eskişehirspor'un yenileri sahaya..
    7. ABD Büyükelçiliğine saldıran kişilerin..
    8. Takdir toplayan hareket! Kaplumbağayı..
    9. Van'da bayram ruhuna yakışır uygulama:..
    10. Samsun’da bayram günü ibretlik manzara!
    11. Düzce'de ağaç kamyonetin üzerine..
    12. İstanbul'da intihar girişimi TEM..
    13. Kardeş ülke Azerbaycan'dan Merkel'e..
    14. Kaçan kurbanları drone ile buldular
    15. Kan görünce bayılan genç yoğun bakıma..
    16. Uyuşturucu satıcılarına bayram..
    17. Manisa'da korkutan olay! İnceleme..
    18. Kendi otomobilinin altında kalan müdür..
    19. Kanada Başbakanı'ndan Kurban Bayramı..
    20. Yılın bombası! Başakşehirli yıldız..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı