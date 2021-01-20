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Yerel Adana’da çete operasyonu: 12’si polis 55 kişiye gözaltı kararı
Yerel

Adana’da çete operasyonu: 12’si polis 55 kişiye gözaltı kararı

Adana’da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biri komiser 12 polisin aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin 45’i gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:36:00 -
Adana’da çete operasyonu: 12’si polis 55 kişiye gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, organize suç örgütü kurarak, “adam öldürme”, “silah ve uyuşturucu ticareti yapma”, “yaralama” ve “yağma” olaylarına karıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekatın da desteğiyle aralarında biri komiser 12 polis memurunun da bulunduğu hakkında yakalama kararı çıkartılan 55 zanlıyı gözaltına almak için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, bazı ikametlerin kapısını “koçbaşı” yardımıyla kırarak adreslerde arama yaptı. Operasyonda biri komiser 12 polisin de olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 zanlı ekiplerce aranıyor. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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