  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da çeşitli suçlardan aranan 257 kişi yakalandı
Aktüel

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 257 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:53:23 -
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 257 kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin 12-18 Ekim'de yaptığı uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 257 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 12-18 Ekim'de genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çeşitli uygulamalar yaptı.

Uygulamalarda, 60 ruhsatsız tabanca, 30 av tüfeği, bunlara ait 385 mermi ve kartuş ile 11 kurusıkı tabanca, 4 kesici alet, çalıntı otomobil, 12 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet ele geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 257 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, bu tarihlerde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edilen 23 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı
Gündem

Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki FETÖ'cü ismi açıkladı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf ..
En kısa zaman birimi ölçüldü
Teknoloji

En kısa zaman birimi ölçüldü

Bilim insanları, şimdiye kadarki en kısa zaman birimini ölçmeyi başardı.
Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de 19 Ekim tarihine ait koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise bin..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay