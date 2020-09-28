  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı
Aktüel

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:00:21 -
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, 1 haftada çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 202 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 27 av tüfeği, bu silahlara ait 330 mermi ve 194 kartuş ile 7 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, çalıntı bir otomobil, 11 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ile motor ve şasi numarası değiştirilmiş iki otomobil ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheliyi de yakaladı.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 10 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Uzman isim sıradaki seviyeyi açıkladı

Ünlü ekonomist Gary Wagner, altın fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı. Wagner, altının görebileceği seviyeyi açıkladı.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı