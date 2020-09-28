Adana'da çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, 1 haftada çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 202 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Eylül'de genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 45 tabanca, 27 av tüfeği, bu silahlara ait 330 mermi ve 194 kartuş ile 7 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, çalıntı bir otomobil, 11 motosiklet ve 5 elektrikli bisiklet ile motor ve şasi numarası değiştirilmiş iki otomobil ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 202 şüpheliyi de yakaladı.

Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 10 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.