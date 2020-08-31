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Aktüel Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:33:03 -
Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 27 cep telefonunun ele geçirildiği otomobildeki iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığını belirlediği bir otomobili takibe aldı.

Ekip, aracı D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

Araçta yapılan incelemede motor bölümünde ve radyo panelinin arkasındaki kısma gizlenmiş kaçak 27 cep telefonu bulundu.

Polis, araçtaki iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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