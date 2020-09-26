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Aktüel Adana'da cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:51:56 -
Adana'da cenaze aracı sürücüsünü silahlı saldırıda yaralayan zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, trafik ışıklarında bekleyen cenaze aracı sürücüsünü tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen cenaze aracının sürücüsü Resul Y'yi (61) tabancayla yaralayarak kaçan C.Y'yi (45) düzenlediği operasyonla yakaladı.

C.Y'nin saldırıyı, geçen yıl silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Kadir Y'nin intikamını almak için gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Zanlının emniyette, Resul Y. ile trafik ışıklarında karşılaştıklarını ileri sürdüğü ve "Resul bana küfretti. 'Seni de öldüreceğim, size etek giydireceğim.' dedi. Daha sonra bana silah gösterdi. Yolumuza devam ettik. Başka bir kırmızı ışıkta durdu, ben de durdum. Konuşmak için yanına gittim. Bana tabanca gösterdi. Beni vuracağını düşündüm, yanımda bulunan silahla ateş ettim." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı Resul Y'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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