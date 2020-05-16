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Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 19:10:53 -
Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da eşini bıçakladığı iddia edilen koca gözaltına alındı.

İddiaya göre, Seyhan Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Dilek G. ile boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin G. arasında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin G, Dilek G'yi bıçakladı.

Olayda ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Dilek G, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dilek G'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Hüseyin G'yi gözaltına aldı.


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