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Aktüel Adana'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Adana'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 02:00:49 -
Adana'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde kavga olduğu ve bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Suriye uyruklu Bilal Hilal'i kaldırım kenarında atıl durumda bulunan koltukta bıçakla yaralanmış halde buldu.

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Hilal, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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