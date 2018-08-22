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Adana'da bagajda taşıdığı koyunun nefes alması için arka stop farını söktü

Bir sürücü, otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü. Koyunun nefes almak için far bölümünden başını çıkardığını gören diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
Adana'da bagajda taşıdığı koyunun nefes alması için arka stop farını söktü

Adana'da 01 KC 330 plakalı aracın sürücüsü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için aracın arka stop farını söktü.

Koyun, hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri, koyunu görünce şaşkınlık yaşadı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
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