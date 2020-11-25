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Aktüel Adana'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 03:36:05 -
Adana'da aracında tabanca ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da uygulama yapan bekçilerin durduğu hafif ticari araçta tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde uygulama yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 HK 103 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta ve kadın sürücüsünün üzerinde yapılan aramalarda, tabanca, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ve araçta bulunan kişi Bağlar Polis Merkezine götürüldü.



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