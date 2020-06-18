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Aktüel

Adana'da aracında 15 bin 100 paket kaçak sigara bulunan sürücüye ev hapsi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:03:19 -
Adana'da aracında 15 bin 100 paket kaçak sigara bulunan sürücüye ev hapsi

ADANA (AA) - Adana'da, hafif ticari aracında kaçak 15 bin 100 paket sigara ele geçirilen sürücüye ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği hafif ticari aracı takibe aldı.

Ekip, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde durdurduğu aracın bagajında 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi, sürücü M.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

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