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Aktüel Adana'da 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı
Aktüel

Adana'da 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:00:04 -
Adana'da 37 kaçak cep telefonu ele geçirilen iş yerinin sahibine gözaltı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir şekerleme dükkanında kaçak 37 cep telefonu ele geçirildi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde şekerleme satışı yapılan iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 37 cep telefonu ele geçirdi.

Kaçak cep telefonu satışı yaptığı iddiasıyla iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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