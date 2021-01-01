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Aktüel Adana'da 260 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 260 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:26:38 -
Adana'da 260 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 260 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi ile Seyhan ilçesi Akkapı ve Sümer mahallelerinde sahte içki üretildiği belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde 260 litre sahte içki, 5'er litre etil alkol ve içki aroması ile 40 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Polis, adreslerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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