  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi
Aktüel

Adana'da 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:50:39 -
Adana'da 17 kişilik servis aracında 34 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da kapasitesinden fazla işçi taşıyan servis sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki denetimleri sırasında durdurdukları 17 yolcu kapasiteli bir servis aracında 34 kişi olduğunu belirledi.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının koltuklarının sökülerek daha çok yolcu taşınması sağlanacak şekilde düzenlendiği görüldü.

Sürücüye "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" ve "araç üzerinde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında 939 servis aracının kontrol edildiği, eksiklikleri görülen 102 sürücüye yasal işlem yapıldığı, 9 servis aracının da trafikten men edildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi
Kadın - Aile

Misket köfte nasıl yapılır? | Misket köfte tarifi

Kolay misket köfte nasıl yapılır? | Mini mini leziz köfteler yapmak isteyenler misket köftenin tarifini merak ediyor. Peki, misket köfte nas..
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay