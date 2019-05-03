Adana Ticaret Borsası Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,40 liradan işlem gördü

ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,40 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 1,27 1,27 Mısır Kg 1,27 1,30 Soya fasulyesi (tohumluk)

Kg 6,93 10,89 Zeytinyağı (ham) Kg 13,00 13,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 10,30 10,40



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