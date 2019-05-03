Adana Ticaret Borsası
Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,40 liradan işlem gördü03 Mayıs 2019 Cuma 17:30
ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 10,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,27
|1,27
|Mısır
|Kg
|1,27
|1,30
| Soya fasulyesi (tohumluk)
|Kg
|6,93
|10,89
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|13,00
|13,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|10,30
|10,40
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