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Aktüel Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Çetinkünar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Çetinkünar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:02:30 -
Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Çetinkünar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çetinkünar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Süleyman Elçin'in "Antalyalı Örümcek Adam" fotoğraflarını seçen Çetinkünar, "spor" kategorisinde ise tercihini Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" adlı karesinden yana kullandı.

Doç. Dr. Çetinkünar, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, kendisine en yakın bulduğu fotoğrafları seçtiğini belirtti.

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