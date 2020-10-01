Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Adana (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Adana'da Vali Süleyman Elban, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve diğer ilgililerle Esas 01 Burada AVM'de gerçekleştirilen denetime katıldı.

İş yeri sahiplerini maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyaran Elban, Kovid-19 tedbirlerine herkesin riayet etmesini istedi.

Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilgililerin sahada 24 saat denetim gerçekleştirdiğini, haftanın belirli günlerinde kendilerinin de bu çalışmalara katıldığını söyledi.

Denetimlerle iş yeri sahiplerine ve müşterilere uyarılarda bulunduklarını dile getiren Elban, "Vatandaşlar kurallara uyma konusunda bilinçli. Tedbirlere uymayanlara müeyyide de uygulanmaya başladı. Ayrıca izolasyon kurallarına uymayanlar Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına alınıyor." dedi.

- Mersin

Mersin'de Vali Ali ihsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve diğer ilgililerle Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki denetimlere katıldı.

Vatandaşları ve esnafı maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kuralları konusunda uyaran Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine vatandaşların çok duyarlı olduğunu bildirdi.

Denetimlerle özellikle maske kullanımı, sosyal mesafeye uyma ve hijyen konusunda farkındalığı artırmak istediklerini belirten Su, "Bu anlamda ilimiz genelinde önemli bir duyarlılık ve farkındalık oluşmuş durumda. Ben bütün vatandaşlarımıza bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan da Samandağ ilçesinde Nazım Hikmet Ran ve Cumhuriyet caddeleri ile Abdullah Cömert Parkı'ndaki denetimlere katıldı.

Doğan, denetimde esnaf ve vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Vali Doğan'a Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.

Denetimlerde ayrıca esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı.

- Osmaniye



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katıldı.

Esnaf ve vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda uyaran Yılmaz, denetimlerle vatandaşları korumayı, herkesin kurallara uymasını sağlamayı, gerekli önlemlerin düzgün şekilde alınmasını hatırlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Görüyoruz ki vatandaşlarımızın duyarlılığı artmış, kurallara uymaya gayret gösteriyorlar. Bu da bizi memnun ediyor." diye konuştu.