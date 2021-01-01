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Aktüel Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 2'sinin Suriye'de terör örgütü saflarında çatışmalara katıldığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:05:45 -
Adana merkezli YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 2 ilde düzenlenen terör örgütü YPG/PKK operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte yönelik Adana ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

Operasyonda Mehmet A. ile Suriye uyruklu Mustafa S. ve Muhammed H. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yakalanan Mehmet A'nın, yaklaşık 5 ay önce Adana'daki bir evde ele geçirilen ve tabanlarında örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği belirtilen pusulaların yer aldığı 18 çift spor ayakkabıyı kargoyla gönderen kişi olduğu öğrenildi.

Adana'da yakalanan Mustafa S. ve Muhammed H'nin ise yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri, inşaat ve tarım işlerinde bir süre çalıştıkları ve terör örgütü saflarında çatışmalara katıldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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