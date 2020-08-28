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Ekonomi Adana karpuzu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Ekonomi

Adana karpuzu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:02:00 -
Adana karpuzu coğrafi işaret tescil belgesi aldı

ADANA (AA) - Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzuna, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ve tapan bıçağının ardından Adana karpuzu da coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Süleyman Elban, Adana karpuzunun coğrafi işaret tescili almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Adana'nın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Elban, kente özel ürünlerden 32'si için başvuru yapıldığını ve bugüne kadar 5'inin tescil aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"İlimiz gerek yetiştirilen tarım ürünleri gerekse de mutfak kültürü bakımından ülkemizin önde gelen kentlerinden birisi. Adana'mızın bizim bildiğimiz yönlerini tüm dünyanın tanıması için çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda coğrafi işaret alma aşamasına geldiğimiz Adana aşlama, Adana bici bici, Adana kol böreği, Adana şırdan, Kozan bucak portakalı gibi birçok ürünümüz daha bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünlerimizin de tescillendiğini müjdeleyeceğiz."

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