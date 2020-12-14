Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'yoğun bakım doluluk oranı' açıklaması

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in 'Adana'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde yüze ulaştı' açıklamasına Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yalanlama geldi. "Bugün bazı sosyal medya paylaşımlarında; ilimizdeki yoğun bakımların yüzde yüz dolu olduğu, hastanelerde boş hasta yatağı bulunmadığı, hastaların yatak bir yana sedye bile bulamadığı bu nedenle de hastaların hastanelerde tedavi edilmeyerek evlerine gönderildiği, hatta Adana'da insanların ölüme terk edildiği ifadelerine yer verilmiştir." denilen açıklama şöyle devam etti:

Adana'da yoğun bakım doluluk oran

"Şu an itibariyle hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 80, servis yatak doluluk oranımız yüzde 63 olup, hem yoğun bakım hem servislerimizde yeterince boş yatak kapasitemiz vardır. Hastanede tedaviye ihtiyacı olan hiçbir hastamızın, hastanede tedavi edilmesi yerine, evine gönderilmesi, hastaneye alınmaması, yoğun bakıma kabul edilmemesi söz konusu değildir."

'İhtiyaç duyulması halinde yatak kapasitemizi arttıracak imkana sahibiz'

"Pandemi ile mücadele sürecimizde, en büyük gücümüz olan fedakar ve kahraman sağlık personelimizle ilimizde bulunan uluslararası standartlarda esnek kullanım imkânı veren bir mimari tasarımla inşa edilen sağlık tesislerimizle ve sahip olduğumuz güçlü medikal teknolojik altyapımızla insanımıza kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunarken, ihtiyaç duyulması durumunda yatak kapasitemizi halihazır tesislerimizde yüksek düzeyde artırma potansiyeline de sahibiz. Sağlık sistemimize ve sistemimizin fedakar kahramanlarına en büyük destek ise milletimizin maske-mesafe-temizlik tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalması olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

