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Aktüel Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi
Aktüel

Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:55:35 -
Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi

ADANA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler kapsamında Adana Devlet Tiyatrosunun oyun saatlerinde değişikliğe gidildi.

Tiyatrodan yapılan açıklamada, hafta içi 20.00'de başlayacağı duyurulan tüm gösterimlerin saatlerinin yarından itibaren 19.30'a alındığı belirtildi.

Cumartesi günkü oyunların saat 15.00'te sahneleneceği ve salonlara girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanacağı bildirilen açıklamada, 24, 26 ve 28 Kasım'da perde açacak "Sıradan Bir Gün" adlı oyunun, bir tiyatrocunun rahatsızlığı nedeniyle programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sıradan Bir Gün" oyunu yerine, 26-28 Kasım'da Sivas Devlet Tiyatrosunun "Kargo" adlı oyununun sahneleneceği aktarıldı.

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