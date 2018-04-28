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Adana Demirspor'da büyük sevinç!

Tehlike hattında bulunan Adana Demirspor, kendi sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:14
Adana Demirspor'da büyük sevinç!

1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Mustafa Uğur'un takımı Adana Demirspor ile Hüseyin Eroğlu'nun çalıştırdığı Altınordu kozlarını paylaştı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor 1-0'lık skorla kazandı. 

Ev sahibinin golünü 56. dakikada Senegalli forvet Theo Mendy kaydetti. 

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor 40 puana yükseldi ve alt sıralardan kurtularak ligde kalmayı garantiledi. Altınordu ise 52 puanda kalarak play-off hattının dışında kaldı

Ligin son haftasında Adana Demirspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Altınordu sahasında Erzurumspor'u konuk edecek ve en yakın rakibi ile play-off mücadelesi verecek

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:14
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