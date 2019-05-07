Adana Demirspor, Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu erecek olan Teknik Direktör Ümit Özat’ın 2019-2020 sezonunda da Adana Demirspor’daki teknik direktörlük görevine devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ümit Özat ile imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, teknik direktörümüze başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.