Adana Demirspor, Hatayspor maçına hazır
Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1.15 Şubat 2019 Cuma 14:00
Adana Demirspor, Spor Toto Süper 1. Lig’in 22. haftasında yarın Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertli ekip, kara yoluyla Hatay’a hareket etti.
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