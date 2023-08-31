Adana Demirspor - Genk (Canlı anlatım)
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk'i ağırlıyor.
CANLI ANLATIM
ADANA DEMİRSPOR 1 - 0 GENK
1' Maç başladı
11' Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında Yusuf Sarı'nın yaptığı orta, savunmaya çarpıp az farkla üstten dışarıya çıktı.
17' Adana Demirspor Cherif Ndiaye ile öne geçti. Pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
21' Genk'te Sor'a atılan pasta Gravillon araya girdi ve top dışarıya çıktı.
26' Genk'te Fadera sarı kart gördü
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30' Adana Demirspor Yusuf Sarı'yla gole yaklaştı. Yusuf'un şutu savunmaya çarpıp az farkla dışarıya çıktı.
41' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ceza sahasında yer kaldı ve penaltı bekledi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
⚽ 45+9' GOL | Adana Demirspor 1-0 Genk | Cherif Ndiaye (p)
45' İLK YARI SONUCU | Adana Demirspor 1-0 Genk
İlk 11'ler
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Cherif Ndiaye
Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe, Munoz, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Fadera, Sor, Oyen
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)