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Spor Adana Demirspor - Genk (Canlı anlatım)
Spor

Adana Demirspor - Genk (Canlı anlatım)

Yeniakit Publisher
2023-08-31 21:26:00 - 2023-08-31 22:02:15
Adana Demirspor - Genk (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Adana Demirspor, Genk'i ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 1 - 0 GENK

1' Maç başladı 

11' Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında Yusuf Sarı'nın yaptığı orta, savunmaya çarpıp az farkla üstten dışarıya çıktı.

17' Adana Demirspor Cherif Ndiaye ile öne geçti. Pozisyonun incelenmesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

21' Genk'te Sor'a atılan pasta Gravillon araya girdi ve top dışarıya çıktı.

26' Genk'te Fadera sarı kart gördü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30' Adana Demirspor Yusuf Sarı'yla gole yaklaştı. Yusuf'un şutu savunmaya çarpıp az farkla dışarıya çıktı.

41' Adana Demirspor'da Yusuf Sarı ceza sahasında yer kaldı ve penaltı bekledi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

⚽ 45+9' GOL | Adana Demirspor 1-0 Genk | Cherif Ndiaye (p)

 

45' İLK YARI SONUCU | Adana Demirspor 1-0 Genk

 

 

 

İlk 11'ler

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Yusuf Erdoğan, Cherif Ndiaye

Genk: Vandevoordt, McKenzie, Sadick, Kayembe, Munoz, Hrosovsky, Galarza, El Khannouss, Fadera, Sor, Oyen

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Jose Luis Munuera, Inigo Prieto, Antonio Martinez Moreno (İspanya)

 

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