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Adana Demirspor evinde darbe yedi! 1-0

1. Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor evinde Elazığspor ile karşılaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:57
Adana Demirspor evinde darbe yedi! 1-0

Adana Demirspor: 0 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cemal Bingül, Engin Erdem

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Emre Nefiz (Dk. 85 Berk Yıldız), Pote, Anderson (Dk. 66 Kage), Mitrovic, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Dk. 66 Batuhan Karadeniz), Kosecki

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Onur Alsu, Kadir Bekmezci, Ahmet Aras (Dk. 72 Eren Çinkılınç), Tatos (Dk. 90+3 Diarra), Adem Alkaşi (Dk. 46 Ali Fırat Okur), Bagayoko, Emre Öztürk, Orhan Şam, Kadir Taşoğlu

Gol: Dk. 44 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ahmet Aras, Dk. 90 Ali Fırat Okur (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 71 Traore (Adana Demirspor)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:57
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