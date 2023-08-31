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Spor Adana Demirspor Başkanı Sancak’tan taraftara yabancı madde uyarısı! Maça saatler kala kritik açıklama...
Spor

Adana Demirspor Başkanı Sancak’tan taraftara yabancı madde uyarısı! Maça saatler kala kritik açıklama...

Yeniakit Publisher
2023-08-31 15:10:00 -
Adana Demirspor Başkanı Sancak’tan taraftara yabancı madde uyarısı! Maça saatler kala kritik açıklama...

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Adana Demirspor'un KRC Genk ile oynayacağı maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirsporlu taraftarları, bugün tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz. 90 dakika veya uzatmalar boyunca top bizdeyken takımımızı coşturmak ve ileriye itmek için hareket edelim. Demirsporlu taraftarının gücünü gösterelim" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında Adana Demirspor'un KRC Genk ile oynayacağı maç öncesi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirsporlu taraftarları, bugün tarihimizin en önemli maçına çıkıyoruz. 90 dakika veya uzatmalar boyunca top bizdeyken takımımızı coşturmak ve ileriye itmek için hareket edelim. Demirsporlu taraftarının gücünü gösterelim" dedi.

Sahaya yabancı madde atılması halinde gruplara kaldığımızda oynayacağımız maçları seyircisiz oynama cezası ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Sancak, "Herkes yerinde otursun. Kimsenin hakkına girmeyin. Sahaya çakmak, su şişesi malzemeler atmayın ve attırmayın. Allah nasip ederse gruplara kalırsak yabancı madde atılırsa seyircisiz oynama durumumuz olabilir. Cluj maçından dolayı 40 bin avro cezası aldık. O yüzden taraftarlarımızı bu konuda uyarıyorum. Sakin kalalım. Allah'ın izniyle maçı kazanacağız" ifadelerine yer verdi.

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